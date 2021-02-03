У Zoom придумали, як утримати популярність після виходу людей в офіси

Сервіс для відеоконференцій Zoom додасть функцію віртуальної приймальні, аби втримати популярність з виходом людей з дистанційного формату роботи.

Про це повідомляє CNBC.

Така функція дозволить людям реєструватися у адміністраторів приймалень офісів без фізичного контакту. Процес відбуватиметься за допомогою Zoom-дзвінків.

"Режим кіоску" працюватиме наступним чином: щойно людина заходить до офісу, вона може розпочати дзвінок з адміністратором через монітор з камерою та динаміком. Таким чином, адміністратор може дозволити відвідувачеві увійти в офісні приміщення - наприклад, дистанційно відчинити двері.

"Адміністратор не мусить залишатися в офісі", - сказав Гаррі Мозлі, генеральний інформаційний директор Zoom. У компанії стверджують, що таким чином одна людина може контролювати декілька поверхів чи будівель водночас.

Водночас, аналітики прогнозують поступове падіння Zoom після спалаху попиту у 2020 році. Так, за останню чверть фінансового року-2020 експерти очікують побачити зростання доходів у 331%. Проте вже наступної чверті очікуваний відсоток становить 153%, а до кінця наступного фінансового року - лише 38%.

Представники Zoom очікують, що у майбутньому компанії працюватимуть у сумісному режимі дистанційної та офісної роботи, та шукають шляхи задовольнити відповідний попит в умовах конкуренції з Cisco, Google та Microsoft.

Економічна правда