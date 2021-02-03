Медики в школах отримають доплати у розмірі 20% – Шмигаль

Кабмін на засіданні 3 лютого підтримав постанову, якою підвищив зарплати медпрацівникам закладів освіти на 20% від посадового окладу, надбавка діятиме до скасування карантину.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Уряд підтримав постанову, яка встановлює додатковий соціальний захист медичних працівників у закладах освіти.

Вже з 1 січня вони отримають в середньому майже на 1 тисячу гривень більше, залежно від тарифного розряду. Надбавка діятиме до скасування карантину", - пояснив Шмигаль.

"Освітні заклади - це місце відповідальної та непростої роботи для медичних працівників і держава має підтримати їх у часи коронакризи.

Крім того, нагадаю, що уряд ще в січні підвищив виплати всім українським вчителям майже на 20%. Підвищення соціальних виплат для медиків та вчителів залишається пріоритетним завданням нашого уряду", - додав прем'єр.

Економічна правда