Пенсійний фонд минулоріч переказав понад 3 мільйони євро пенсій за кордон

У 2020 році Пенсійний фонд на закордонні пенсії українцям витратив понад 3 мільйони євро та 150 тисяч доларів.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Йдеться про "закордонні" пенсії: якщо українець офіційно працював в одній з іноземних держав, то може зарахувати цей трудовий стаж так, наче отримав його в Україні. Для цього укладалися міждержавні договори – угоди про соціальне забезпечення.

Угоди укладені з 23 країнами: Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією та Польщею.

Така можливість стане в пригоді для отримання права виходу на пенсію, яке в Україні виникає після 35 років роботи.

У 2020 році ПФУ надіслав за кордон 154,6 тис дол та 3,159 млн євро. Отримували пенсії або їх частини з ПФУ в інших країнах 4 682 українці. Середній розмір щомісячної пенсії становив 121,56 дол та 57,54 євро.

Більше про те, як трудовим мігрантам отримувати пенсію в Україні та за кордоном читайте у матеріалі Економічної правди.

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Економічна правда