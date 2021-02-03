Земля автоматично переходитиме покупцю будівлі – закон

2 лютого Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта нерухомості".

За відповідний законопроєкт №0850 проголосували 297 народних депутатів.

Законом встановлено "автоматичний" перехід прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю або споруду до нового власника майна.

Документ перебував на розгляді парламенту з 2015 року.

Законом встановлюються строки для звернення набувача будинку до власника земельної ділянки з пропозицією передати йому в користування відповідну земельну ділянку (10 днів з дня державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості), а також терміни для розірвання попереднього і укладення нового договору з власником такої земельної ділянки (не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості).

Автори законопроєкту зазначають, що для здійснення забудови оформлення права на земельну ділянку є необхідною умовою.

Таким чином, якщо об'єкт незавершеного будівництва був переданий іншій особі (проданий, успадкований), то без переоформлення прав на землю (в тому числі права оренди), здійснення будівництва буде незаконним.

Економічна правда