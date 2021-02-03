Столар викупив у Алієва бізнес-центр "Парус" в Києві – медіа

Девелопер Вагіф Алієв завершив продаж столичного бізнес-центру "Парус" народному депутату від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадиму Столар.

Про це повідомляє Liga.net.

"Угоду закрито два місяці тому", - уточнив Алієв. До 2016 року "Парусом" в рівних частках володіли Вагіф Алієв і олігарх Дмитро Фірташ.

Частка Алієва була оформлена на компанію "Мандарин плаза", Фірташа - на фірму "Передові технології плюс". У вересні 2016 року Фірташ передав свою частку Алієву, в обмін Алієв повинен був погасити понад 50 млн доларів боргу компанії свого партнера.

Однак з кінця минулого року у обох половин "Парусу" новий власник. Згідно з даними держреєстру юросіб, "Передові технології" з 16 грудня 2020 року належать компанії "Парус Холдинг", її кінцевий бенефіціар – Вадим Столар.

Після декількох змін, з 21 грудня 2020 року "Парус Інвест" належить інвестфонду "Генезис" Вадима Столара.

Вартість угоди не повідомляється, але за оцінкою видання, вартість всього бізнес-центру могла становити приблизно 100-150 млн доларів.

Зазначимо, що в "Парусі" знаходяться студія телеканалу Kyiv Live і відділ продажів девелопера ENSO, які, за інформацією ЕП, належать Столар.

"Парус" – бізнес-центру класу "А", який розташований в центрі Києва. Висотність – 33 поверхи, загальна площа – близько 70 тис кв. м, орендна - близько 50 тис кв. м.