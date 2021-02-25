Банки за січень заробили на 40% менше проти минулого року

Українські банки за січень мали прибуток у 4,05 млрд грн, що на 38,5% менше за фінпоказники минулого року.

Про це йдеться у даних Нацбанку.

Так, цьогоріч у січні банки заробили 4,05 млрд грн проти 6,6 млрд грн у січні 2020 року. Водночас, скоротилися також їхні витрати та доходи. Доходи банків становили у січні 18,6 млрд грн (-18% проти січня 2020 року), а витрати - 14,5 млрд грн (-9%).

Як повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, показники прибутковості визначали також високу рентабельність капіталу банків (22,9%).

Обсяг коштів банків на кореспондентських рахунках в НБУ становить 55,5 млрд. гривень та у депозитних сертифікатах НБУ - 187,8 млрд гривень. Сукупна заборгованість банків за кредитами рефінансування на строк від 1 до 5 років становить 64 млрд грн (+15,6 млрд грн з початку року).

Данилишин також зазначив, що прискорилися темпи реалізації кредитування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". "За нашими оцінками, реалізація Державної програми визначала третину збільшення чистого приросту кредитів банків реальному сектору в гривні у 2020 році", - пояснив він.

Також зазначається, що Рада НБУ рекомендувала Правлінню регулятора "розглянути можливість перегляду умов та параметрів інструментарію довгострокового рефінансування" НБУ для розширення банківського кредитування економіки та ефективності фінансового посередництва.

Економічна правда