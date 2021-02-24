УЗ з 26 лютого призупиняє продаж квитків на поїзди до Івано-Франківщини

"Укрзалізниця" у зв'язку із карантинними обмеженнями із 26 лютого призупиняє продаж квитків на поїзди, що прямують до Івано-Франківщини та зворотно.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Реагуючи на епідеміологічну ситуацію, що склалася в Івано-Франківській області, Укрзалізниця з 00 год 00 хв 26 лютого до 12 березня 2021 року призупиняє продаж квитків у напрямку населених пунктів Івано-Франківщини та у зворотному напрямку. Продаж проїзних документів буде відновлено відразу після поліпшення епідеміологічної ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для пасажирів, які придбали квитки раніше, УЗ разом із Міністерством інфраструктури опрацьовує механізм, який дасть змогу пасажирам безпечно дістатися місць призначення.

"Водночас Укрзалізниця розширює можливості для повернення квитків: пасажири, які через карантинні обставини будуть змушені змінити свої плани, зможуть зручно та безпечно повернути квитки у будь-якій залізничній касі країни, при цьому їм буде відшкодовано повну вартість квитка.

Повернути квитки можна упродовж 30 днів, починаючи з 26 лютого", - додали в компанії.

В УЗ додали, що 24 - 25 лютого всі поїзди прямуватимуть за розкладом.

У продажу наявні ще понад 4000 квитків на 15 рейсів з Івано-Франківщини й за потреби будуть надані додаткові вагони, щоб дати змогу максимально безпечно покинути регіон тим, хто вже запланував подорож.

Економічна правда