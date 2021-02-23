У Нацбанку нагадали банкам умови обслуговування кримчан

У Нацбанку нагадали, що банки зобов'язані обслуговувати жителів Криму без довідки внутрішньо переміщеної особи.

Про це йдеться у листі-роз'ясненні НБУ у відповідь на запити держорганів України та скарги громадян.

"Відсутність довідки внутрішньо переміщеної особи не є підставою для відмови в банківському обслуговуванні жителям Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - наголосили в НБУ.

Також регулятор рекомендував банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу для уникнення таких випадків.

"Згідно з валютним законодавством України фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, є резидентами України.

Вимоги валютного законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу не містять виключень та особливостей щодо таких осіб та не передбачають обов’язкового отримання довідки внутрішньо переміщеної особи для цілей визначення статусу резидента та встановлення відомостей про місце проживання або місце перебування фізичної особи", - пояснили в НБУ.

Нацбанк також наголосив на:

неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування;

необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри.

Економічна правда