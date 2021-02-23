Інтернет вперше обійшов ТБ як джерело інформації в Україні – дослідження

На початку 2021 року 51% опитаних українців у якості джерела інформації віддають перевагу Інтернету, тоді як телебаченню - 44%, радіо і пресі - 2%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Research&Branding Group.

"Слід зазначити, що вперше в Україні частка тих, хто віддає перевагу Інтернету, як джерелу інформації, перевищила частку тих, хто віддає перевагу телебаченню", - йдеться у повідомленні.

За результатами опитування, користувачами Facebook є 59% опитаних, у трійці набільш поширених соцмереж також YouTube (43%) і Instagram (30%).

"Стрімко нарощує свою популярність в Україні Telegram (17%), кількість користувачів якого з 2018 року зросла втричі, тоді як кількість користувачів Однокласників (5%) і Вконтакте (3%) з 2018 року в Україні найбільш істотно скоротилася. Також кожен двадцятий українець (6%) має аккаунт в Twitter", - додають автори дослідження.

При цьому, найбільш популярним месенджером в Україні є Viber (57% користувачів). У трійку лідерів також входять Facebook Messenger (37%) і Telegram (20%). Майже кожен десятий українець користується WhatsApp (9%) і Skype (8%).

Загалом майже половина українців (46%) визнають певний вплив соцмереж і месенджерів на соціально-політичні процеси в Україні, а ще 13% вважають його визначальним. Не вважають, що соцмережі і месенджери впливають на соціально-політичні процеси в країні, 18% жителів України, ще 23% - не визначились.

Опитування проводилося в період з 20 січня по 1 лютого 2021 року. Опитано 1802 респондента у віці від 18 років.

Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м.Севастополь). Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4%.

Економічна правда