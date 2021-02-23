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Справа Приватбанку: у слідства ще багато епізодів, перевіряють посадовців НБУ

Вівторок, 23 лютого 2021, 15:35
 

Детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють посадовців Національного банку на причетність до злочинів, скоєних у рамках так званої справи Приватбанку.

Джерело: коментар детектива НАБУ Олександра Скомарова, опублікований у телеграм-каналі відомства

Пряма мова: "У вказаному кримінальному провадженні на причетність до вчинення злочинів перевіряються службові особи Національного банку України".

Деталі: За його словами, у слідства ще є значна кількість епізодів злочинної діяльності, яка перевіряється детективами, здійснюється збір доказів, виконуються запити про міжнародну правову допомогу до різних держав світу.

Детектив зазначив, що в разі зібрання достатньої кількості доказів НАБУ повідомлятиме про нові підозри за новими епізодами злочинної діяльності у цій справі.

Передісторія: 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому хотів втекти з країни експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.

Пізніше стало відомо, що Яценку, ексголові правління Приватбанку Олександру Дубілету та начальнику департаменту фінансового менеджменту фінустанови Олені Бичихіній повідомили про підозру у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року троє високопосадовців банку, усвідомлюючи, що Приватбанк найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошей фінустанови. Вони протиправно нарахували і виплатили додаткову винагороду на користь пов’язаної з банком юридичної особи.

Українська правда

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НАБУ НБУ Приватбанк

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