Венедіктова похвалилася справою Приватбанку і пообіцяла продовження

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова хизується у соцмержі тим, як оголошуються підозри у гучній справі Приватбанку, і радить "приготуватися" тим злочинцям, до яких ще не дісталися правоохоронці.

Джерело: генпрокурорка у Facebook

Пряма мова: "Другий і третій пішли. Точний рахунок матчу - таємниця слідства.

Наголошую - ніякої політики, жодних зволікань, виключно докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм.

Справи так званої групи "Приватбанку" - це далеко не єдина траєкторія руху нашого спільного з НАБУ та САП локомотиву. На всі питання, що турбують суспільство вже багато років, будуть надані адекватні часу та простору відповіді.

Раджу приготуватися тим свідкам (поки що), на діяльність яких правоохоронці дивились із закритими очима - відкриємо. Впевнена, цей натяк зрозумілий.

Рухаємось далі".

Передісторія: 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому хотів втекти з країни експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.

Пізніше стало відомо, що Яценку, ексголові правління Приватбанку Олександру Дубілету та начальнику департаменту фінансового менеджменту фінустанови Олені Бичихіній повідомили про підозру у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року троє високопосадовців банку, усвідомлюючи, що Приватбанк найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошей фінустанови. Вони протиправно нарахували і виплатили додаткову винагороду на користь пов’язаної з банком юридичної особи.