Банки надаватимуть держвиконавцям номери рахунків боржників

Державні виконавці отримали допуск до інформації про номери банківських рахунків боржників та залишок коштів на них.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

"За результатами проведених спільних заходів Міністерства юстиції та НБУ, а також досягнутих в ході них домовленостей, Нацбанком внесено зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14 липня 2006 року № 267, які набули чинності 16 лютого 2021 года", - зазначив заступник міністра.

"Інформація, яку надаватимуть банки на вимогу виконавців стосовно наявності, стану рахунків боржника відтепер в обов’язковому порядку повинна містити номери рахунків, відкритих боржником у банку, а також суми коштів, які наявні на таких рахунках.

Зазначені зміни не лише значно полегшать та прискорять роботу виконавців, а й стануть підставою для запровадження автоматизації такого процесу", - додав Гайченко.

За його словами, наразі Мін'юст розробляє зміни до відповідних нормативно-правових актів, прийняття яких найближчим часом надасть можливість автоматизувати процес отримання виконавцями номерів рахунків боржників-фізичних осіб та сум коштів, які наявні на таких рахунках.

Економічна правда