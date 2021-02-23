Курс валют на 23 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

23 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,88 - 27,90 гривні;

Євро – 33,89 - 33,91 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80 – 27,99 гривні. Євро купують по 33,57 гривні, продають по 33,96 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,86 - 27,94 гривні, євро - 33,67 - 33,78 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 лютого на рівні 27,93 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

Економічна правда