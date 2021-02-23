"Укравтодор" готовий добудувати Подільський міст у Києві

"Укравтодор" готовий добудувати Подільський мостовий перехід через річку Дніпро в Києві так само, як добудовує міст в Запоріжжі.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова "Укравтодору" Олександр Кубраков в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Ми вже попередньо оцінювали цей проєкт. Це повинно бути політичне рішення, як і в випадку із запорізьким мостом. Після передачі нам Подільсько-Воскресенського моста зможемо завершити столичний довгобуд за півтора року", – сказав він.

З проектів, які "Укравтодор" планує реалізувати в столиці за 1,5-2 роки, Кубраков назвав Дарницький міст.

"Ми добудуємо всі з'їзди з мосту спільно з "Укрзалізницею", – додав він.

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