Зеленський: Головна мета для нас як держави – це заможний українець

Президент Володимир Зеленський заявив, що головна мета держави - заможний українець, за його словами, Україна має всі підстави стати одним з найбільших у світі хабів для стартапів та високотехнологічного виробництва.

Про це він сказав на нараді з представниками ОП, парламенту та уряду, передає Офіс президента.

"Однією з головних засад розвитку української економіки є впровадження європейських стандартів промислового і продовольчого виробництва. Зокрема, йдеться про інноваційний розвиток промисловості, "промисловий безвіз" із Європейським Союзом, стимулювання та створення нових робочих місць, оновлення Угоди про асоціацію з ЄС.

Також президент закликав до пришвидшення переходу на стандарти ринкової економіки та стимулювання розвитку бізнесів", - йдеться у повідомленні.

"Україна має всі підстави стати одним з найбільших у світі хабів для стартапів та високотехнологічного виробництва. Держава має забезпечити підтримку молодих підприємців і свободу конкуренції як основи ринкової економіки України. Наші підприємці - це локомотив сучасної успішної української економіки", - заявив Зеленський.

В ОП додали, що учасники наради обговорили створення сприятливих умов для ведення бізнесу, доступу підприємців до фінансових ресурсів, підвищення місця України у Глобальному рейтингу інновацій, підвищення рівня конкуренції, формування прозорого та справедливого конкурентного середовища з максимальним використанням інформаційних систем.

"Також обговорили способи залучення інвестицій в Україну, створення умов для захисту інвесторів, імплементації механізмів державно-приватного партнерства та концесії як ефективних способів розвитку економіки", - йдеться у повідомленні.

"Головна мета для нас як держави - це заможний українець. Успішна Україна - це зрозуміла прозора економіка з комфортними умовами для бізнесу, стабільною банківською системою та сучасними інформаційними технологіями", - сказав Зеленський.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, його відомство працює над реалізацією середньострокового бюджетного планування, що допоможе державі ефективніше долати фінансові і економічні виклики і стати надійною опорою для кожного українця.

Економічна правда