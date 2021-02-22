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У січні 2021 року українці оплатили картками покупок майже на 30 мільярдів – Приватбанк

Понеділок, 22 лютого 2021, 16:05
 

У січні 2021 року українці оплатили банківськими картками через мережу торгових терміналів Приватбанку понад 137 млн покупок на 28,8 млрд грн - за перший місяць року українці оплатили картками найбільше за історію cashless.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"За перший місяць року українці оплатили картками найбільше за історію cashless - за кількістю безготівкових оплат це майже вдвічі більше за січень 2020 (71,9 млн) та навіть перевищує попередній рекорд грудня 2020 (134 млн)", - йдеться у повідомленні.

За даними банку, у січні 2021 року найчастіше українці оплачували картками покупки в продуктових магазинах і супермаркетах, на які припадає 55% від загального обсягу оплат в термінальній мережі банку.

Другими за обсягами cashless-оплат у січні були аптеки (7%), за ними - магазини косметики і товарів для краси (6,2%) та магазини електроніки і побутової техніки (6,1%).

Нагадаємо:

Через мережу торгових терміналів Приватбанку українці у 2020 році оплатили покупок на 331,5 млрд грн - це на 32% більше, ніж у 2019 році (251 млрд грн).

Економічна правда

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