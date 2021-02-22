Для Великого будівництва створять держфонд зі стартовим капіталом у 3 мільярди доларів

Для фінансування програми Великого будівництва буде створене державне акціонерне товариство - воно керуватиме інвестиціями.

Про це під час форуму "Україна-30. Інфраструктура" розповів очільник Укравтодору Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба агентства.

За словами Кубракова, Державний дорожній фонд не забезпечує потребу фінансування для оновлення, нового будівництва та утримання мережі доріг. Серед доступних джерел додаткового фінансування – впровадження плати за проїзд для транзитних вантажівок, державно-приватні партнерства, кредитні кошти під державні гарантії.

"З минулого року Укравтодор почав залучати кошти під державні гарантії, однак великі проєкти потребують дешевих довгострокових кредитів, які в Україні поки що відсутні", - пояснює він. Таким чином в агентстві обрали механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації.

Для управлінням інвестиціями створюється державний фонд – акціонерне товариство (АТ) у структурі Укравтодору. Як зазначається, ця фінансова установа зможе формувати статутний капітал через випуск інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства та залучати інституційних інвесторів.

Стартовий капітал АТ становить майже 3 мільярди доларів. Як кажуть в Укравтодорі, на меті буде перевести його під юрисдикцію Міжнародного інвестиційного арбітражу, забезпечити корпоративне управління та запровадити антикорупційні запобіжники, які розробляються у рамках спільного проєкту Укравтодору та ЄБРР.

Економічна правда