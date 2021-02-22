Продаж спиртзаводу: Фонд держмайна відкидає звинувачення інвестора з Молдови в обмані

Фонд держмайна провів огляд Марилівського МПД ДП "Укрспирт" та заявив про наявність "усіх без винятку" необоротних активів, у тому числі тих, які вказуються компанією-переможцем аукціону "СП Zernoff" відсутніми та/або неідентифікованими.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Фонд держмайна розкрив всю інформацію про приватизаційні активи в онлайн та забезпечив рівний доступ до інформації про об’єкти приватизації за принципом "всі знають все". Надавалась можливість й фізичного доступу до об’єкту. Таким чином, кожен бажаючий мав можливість ознайомитися з даними про об’єкт та ухвалити зважене рішення про участь в аукціоні.

Разом із тим, "СП Zernoff", яке перемогло в аукціоні з приватизації Марилівського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", протягом 2-х місяців мало перерахувати кошти за придбаний лот. Проте на даний момент кошти за лот не сплачено", - йдеться у позиції відомства.

Зазначається, що представники компанії звернулися до суду щодо, начебто, відсутності окремого обладнання та документації на Марилівському МПД ДП "Укрспирт".

"З метою захисту інтересів інвесторів 21 січня 2021 року "Укрспиртом" було проведено огляд території та активів Марилівського МПД ДП "Укрспирт" .

За результатами проведеного огляду підтверджено наявність на Марилівському МПД ДП "Укрспирт" усіх без винятку необоротних активів, у тому числі тих, які зазначаються відсутніми та/або неідентифікованими, а також підтверджено відповідність технічних площ будівель, заявлених до приватизації відповідним технічним документам", - наголосили у Фонді.

"З огляду на вищезазначене, звернення компанії до суду може бути трактовано як спроба повернути гарантійний внесок та не сплачувати решту коштів, про що свідчить постійне відкладання інвестором моменту оплати коштів за актив.

Фонд державного майна стоїть на стороні доброчесних інвесторів та захисті державних інтересів, а тому не допустить маніпуляції зі вже укладеними договорами та захищатиме інтереси держави у способи, передбачені законом", - додали у прес-службі.

Нагадаємо:

Молдовська компанія СП "Zernoff", переможець аукціону з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", звернулася до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна, заявленого в електронному лоті.

Економічна правда