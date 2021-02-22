Hyundai надасть Україні 2 мільйони доларів на розробку євроколії - Криклій

Південнокорейська компанія Hyundai на грантовій основі виділить 2 мільйони доларів Україні на розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування (пре-ТЕО) для будівництва швидкісної залізниці євроформату.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив під час форуму "Україна-30. Інфраструктура".

"У березні у нас виїжджає делегація з представників Міністерства інфраструктури та представників Укрзалізниці. Там буде підписано, в тому числі, меморандуми ... Виділяють грантово 2 мільйони доларів на розробку пре-ТЕО для реалізації цього проєкту, також підписуються угоди щодо співпраці і готуємо міжурядову угоду, щоб реалізувати цей дуже масштабний проєкт", - розповів Криклій.

Пізніше віцепрезидент підрозділу комерційного транспорту й енергетики Hyundai Юн Сук Чой також висловив підтримку компанії у розбудові галузі залізничного транспорту в Україні:

"Для створення залізничної галузі в Україні корпорація Hyundai як довгостроковий партнер бажає приєднатися до вашого плану розвитку. На цьому етапі ми готові надати фінансування кількох проектів. Особливо ми зацікавлені в будівництві швидкісної залізниці та постачанні нових 10 швидкісних електричних потягів із 90 вагонами HRCS2".

Він зазначив, що у компанії очікують підтримки проєктів з боку уряду Кореї - йдеться про надання Україні 10 швидкісних потягів.

Юн Сук Чой зазначив, що ведуться перемовини щодо можливості інвестувати в Україну "та передавати технології для локалізації виробництва складних технологій". Так, представник Hyundai запросив президента України та урядових представників на об’єкт Hyundai у Кореї.

Економічна правда