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ДПС почала частіше штрафувати підприємців при роботі з касовими апаратами – Опендатабот

Понеділок, 22 лютого 2021, 12:20
 

У 2020 році Державна податкова служба виявила у підприємців 16 434 порушення при роботі з РРО (реєстратор розрахункових операцій) - у 2019 році їх було майже удвічі менше (9 944).

Про це повідомляє Опендатабот.

При цьому, загальна кількість перевірок ДПС не збільшилася - у минулому році податкова провела 16 565 перевірок, а у 2019 році - 16 373.

 

"У 2020 році кількість порушень майже дорівнювало кiлькостi перевірок ДПС за рік. Зростання порушень почалося в квітні: ще в березні їх було 411, а в грудні стало вже 2 256", - йдеться у повідомленні.

"У число найбільш частих порушень входять відсутність касового апарату і не видача чека покупцеві", - додали в Опендатабот.

 

Економічна правда

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