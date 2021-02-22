СБУ викрила схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на ремонті моста

Служба безпеки України викрила схему розкрадання держкоштів АТ "Укрзалізниця", які були виділені на утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Як встановили співробітники спецслужби, ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель – Чернігів – Київ. Від належного утримання цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України.

Оперативники СБУ встановили, що посадовці регіональної філії "Південно-західна залізниця" діяли за змовою із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ у межах досудового розслідування ініціювала експертизи, які підтвердили завищення вдвічі вартості виконання контракту.

"Своїми діями зловмисники поставили під загрозу стабільне та безпечне функціонування мосту, завдяки зусиллям СБУ, профільні фахівці відновили його надійну роботу", - додали у відомстві.

Повідомляється, що організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Економічна правда