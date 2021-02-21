Україна буде головувати у Стратегії для Дунайського регіону

Україна буде першою країною яка не є членом ЄС, яка буде головувати у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на своїй сторінці у фейсбуці.

В період головування (з листопада 2021 до листопаду 2022 року), Україна буде відповідати за визначення пріоритетних напрямів співпраці країн в рамках Стратегії.

"Вітаю кожного, хто працював над цією ініціативою і продовжує докладати максимум зусиль для продовження євроінтеграційного процесу на новому рівні!" - він.

Нагадуємо:

Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону це довгострокова політика ЄС щодо вирішення проблем Дунайського макрорегіону.У 2011 році Україна долучилась до реалізації Стратегії ЄС.

Країни-учасниці Стратегії пов’язані географічним простором. Українська частина Дунайського регіону охоплює Одеську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.