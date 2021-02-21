"Укрзалізниця" планує повернути п'ятиденний робочий тиждень для всіх співробітників

За прогнозами АТ "Укрзалізниці", в травні - червні 2021 року буде завершено перехід співробітників з чотириденної на п'ятиденний робочий тиждень.

Про це Інтерфаксу повідомив в.о. члена правління, директор з управління персоналом і соціальної політики Іван Синяков.

"У березні, враховуючи економічну ситуацію компанії і те, що буде відбуватися в країні в зв'язку з обмеженнями, плануємо і далі поступово виводити людей на "п'ятиденку". За оптимістичним сценарієм, думаю, в травні-червні ми цей процес завершимо і весь персонал буде працювати в звичайному режимі "- зазначив він

Він додав, що на даний момент в режимі чотириденки залишилося 13% співробітників, це приблизно 30 тис співробітників. Однак вони не беруть участі в процесі перевезення.

Нагадуємо:

З 1 липня 2020 року "Укрзалізниця" перевела своїх співробітників на режим чотириденного робочого тижня, у зв'язку з продовженням карантину.