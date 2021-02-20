"Укроборонпром" передав 8 держпідприємств та корпоративні права ще 2 акціонерних товариств до ФДУ

Державний концерн "Укроборонпром" передав 8 державних підприємств та корпоративні права ще 2 акціонерних товариств, які не виконують замовлення для нацбезпеки та оборони, до Фонд державного майна.

Про це повідомив директор Укроборонпрому Юрій Гусєв у Facebook.

"Наразі до обидвох відомств направлені відповідні пакети документів, необхідні для підготовки актів приймання-передачі. Концерн діє на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1229 від 9 грудня 2020 року", - написав він.

Таким чином, зі складу Концерну вже виведено 17 державних підприємств та передано корпоративні права двох АТ. На сьогодні Укроборонпром налічує 118 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території. Ще два підприємства планується передати до Державне космічне агентство України.

Нагадаємо:

Реформа Укроборонпрому фактично розпочата 21 грудня 2020 року підписанням наказу про корпоратизацію Концерну.

В результаті трансформації до холдингу "Оборонні системи України" планується включити 65 підприємств.

Підприємства Укроборонпрому, які потрапили до переліку і передаються, або не здійснювали фінансово-господарської діяльності, або були збитковими та мали незадовільні економічні показники.