Наступний форум "Україна 30" буде присвячено інфраструктурі: Зеленський візьме участь

Темою обговорення на наступному "Всеукраїнському форумі Україна 30" будуть інфраструктурні питання.

Про це повідомляється на сайті ОП.

"Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми "Велике будівництво", фінансування довгострокових проектів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури", - йдеться у публікації.

Також будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації "Укрзалізниці" та інфраструктури майбутнього.

Нагадуємо:

Раніше форум проводився на тему тарифів на енергоресурсів.