DCH Ярославського купила онлайн-магазин одягу LeBoutique
Група DCH Олександра Ярославського купила 100% корпоративних прав українського онлайн-маркетплейсу LeBoutique.
Про це повідомляє прес-служба DCH.
У компанії заявляють, що LeBoutique - один із провідних гравців українського fashion-ритейлу, який працює онлайн.
"Компанія пропонує клієнтам придбавати зі знижками одяг, взуття, сумки й аксесуари відомих західних та українських брендів. Фінансовим радником з боку продавців була інвестиційно-банківська компанія Soul Partners.
Cуму угоди не розголошують/
Інвестиція в LeBoutique є логічним продовженням стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів на додаток до наявних офлайнових торговельних майданчиків", - йдеться у повідомленні.
Група DCH володіє торговельно-розважальними центрами "Караван" у Києві, Харкові і Дніпрі.
У компанії додали, що "очікується позитивна синергія онлайн-маркетплейсу" із банком "Кредит Дніпро" щодо обробки платежів і продуктів споживчого кредитування для клієнтів LeBoutique.
Компанія збирається розвивати LeBoutique для закріплення за ним статусу галузевого лідера, додали в DCH.
LeBoutique заснували в 2010 році підприємці Андрій Дрогобицький і Роман Онищенко.
Економічна правда
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