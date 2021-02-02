Всі розділи
Укр / Рус

DCH Ярославського купила онлайн-магазин одягу LeBoutique

Вівторок, 2 лютого 2021, 17:35
 

Група DCH Олександра Ярославського купила 100% корпоративних прав українського онлайн-маркетплейсу LeBoutique.

Про це повідомляє прес-служба DCH.

У компанії заявляють, що LeBoutique - один із провідних гравців українського fashion-ритейлу, який працює онлайн.

"Компанія пропонує клієнтам придбавати зі знижками одяг, взуття, сумки й аксесуари відомих західних та українських брендів. Фінансовим радником з боку продавців була інвестиційно-банківська компанія Soul Partners.

Cуму угоди не розголошують/

Інвестиція в LeBoutique є логічним продовженням стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів на додаток до наявних офлайнових торговельних майданчиків", - йдеться у повідомленні.

Група DCH володіє торговельно-розважальними центрами "Караван" у Києві, Харкові і Дніпрі.

У компанії додали, що "очікується позитивна синергія онлайн-маркетплейсу" із банком "Кредит Дніпро" щодо обробки платежів і продуктів споживчого кредитування для клієнтів LeBoutique.

Компанія збирається розвивати LeBoutique для закріплення за ним статусу галузевого лідера, додали в DCH.

LeBoutique заснували в 2010 році підприємці Андрій Дрогобицький і Роман Онищенко.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ярославський рітейл

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Китайський приліт: як спір за "Мотор Січ" загнав українську владу в глухий кут 1 лютого 2021, 09:45
DCH Ярославського оголосило конкурс на керівні посади "Мотор Січ" 22 січня 2021, 12:45
СБУ викликала Ярославського на допит як свідка по справі "Мотор Січ" 18 січня 2021, 12:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!