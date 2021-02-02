DCH Ярославського купила онлайн-магазин одягу LeBoutique

Група DCH Олександра Ярославського купила 100% корпоративних прав українського онлайн-маркетплейсу LeBoutique.

Про це повідомляє прес-служба DCH.

У компанії заявляють, що LeBoutique - один із провідних гравців українського fashion-ритейлу, який працює онлайн.

"Компанія пропонує клієнтам придбавати зі знижками одяг, взуття, сумки й аксесуари відомих західних та українських брендів. Фінансовим радником з боку продавців була інвестиційно-банківська компанія Soul Partners.

Cуму угоди не розголошують/

Інвестиція в LeBoutique є логічним продовженням стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів на додаток до наявних офлайнових торговельних майданчиків", - йдеться у повідомленні.

Група DCH володіє торговельно-розважальними центрами "Караван" у Києві, Харкові і Дніпрі.

У компанії додали, що "очікується позитивна синергія онлайн-маркетплейсу" із банком "Кредит Дніпро" щодо обробки платежів і продуктів споживчого кредитування для клієнтів LeBoutique.

Компанія збирається розвивати LeBoutique для закріплення за ним статусу галузевого лідера, додали в DCH.

LeBoutique заснували в 2010 році підприємці Андрій Дрогобицький і Роман Онищенко.

Економічна правда