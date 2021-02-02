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Рада ухвалила законопроєкт щодо вагового контролю вантажівок у першому читанні

Вівторок, 2 лютого 2021, 15:15
 

Верховна Рада на засіданні 2 лютого у першому читанні прийняла законопроєкт щодо автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів авто.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Законопроект підтримали 308 народних депутатів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій також зазначив, що законопроєктом розширюються повноваження Укртрансбезпеки: вона матиме право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.

Також ним встановлюється відповідальність на вантажовідправника "як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм". 

У міністерстві вказують, що ухвалені у першому читанні нормативи пов’язані з законопроєктом  №3743, який також чекає на друге читання у парламенті. Він посилює відповідальність учасників перевезень і вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів, а саме.

"Зараз разом з депутатським корпусом ми готуємо цей законопроект до другого читання і робимо все можливе, щоб ці важливі для галузі зміни були схвалені якомога скоріше", - додав Криклій.

Економічна правда

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дороги Мінінфраструктури

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