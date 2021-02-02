Курс валют на 2 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,08 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,06 - 28,08 гривні;
Євро – 33,90 - 33,92 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,94 – 28,15 гривні. Євро купують по 33,64 гривні, продають по 34,03 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,04 - 28,09 гривні, євро - 33,77 - 33,89 гривні.
Нагадуємо:
1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,03 гривні
1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,13 гривні.
29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.
29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.
Економічна правда
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