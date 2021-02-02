Курс валют на 2 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,08 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,06 - 28,08 гривні;

Євро – 33,90 - 33,92 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,94 – 28,15 гривні. Євро купують по 33,64 гривні, продають по 34,03 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,04 - 28,09 гривні, євро - 33,77 - 33,89 гривні.

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Економічна правда