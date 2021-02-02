Іспанія запускає пілотний проєкт чотириденного робочого тижня

Уряд Іспанії ухвалив національний пілотний проєкт, який передбачає запровадження у країні 4-денного робочого тижня: експеримент триватиме три роки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на іспанські ЗМІ.

Зазначається, що на проєкт виділяється 50 мільйонів євро. Цими коштами уряд Іспанії підтримуватиме компанії - учасниці пілотного проєкту, які скоротять робочий тиждень до 32 годин. При цьому важливо, що водночас вони не будуть зменшувати заробітну плату працівників.

Як розповів лідер партії Más País Іньіго Еррегон, який обстоює перехід економіки на 4-денний робочий тиждень, ця ініціатива покликана збільшити продуктивність праці, але без падіння доходів бізнесу. Він висловив сподівання, що пілотний проєкт покаже компаніям вигоду 4-денного робочого тижня та мотивуватиме самостійно переходити в такий режим без підтримки держави.

Як повідомлялося, останнім роками в усьому світі вивчається можливість скорочення робочого тижня. Попри побоювання, що це призведе до падіння продуктивності, результати експериментів доводять інше. Так, у Microsoft Japan після запровадження 4-денного робочого тижня продуктивність працівників зросла на 40%. Крім того, на 23% скоротилися витрати компанії на електроенергію та на 59% - обсяги друку документів.

Експеримент із 4-денним робочим тижнем також запроваджували у компанії Perpetual Guardian у Новій Зеландії. Через деякий час працівники розповіли, що вони стали менше нервуватися, продуктивність праці зросла, а витрати компанії на електроенергію скоротилися. Водночас деякі співробітники заявили, що у додатковий вихідний нудьгували без колег та роботи. Згодом компанія вирішила вже повноцінно запустити скорочений робочий тиждень.