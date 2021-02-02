Аудит Міненерго: бюджет недоотримав 1,5 мільярда з газорозподільних систем. Документ

Внутрішній аудит Міністерства енергетики виявив, що з травня 2017 року бюджет недоотримав надходжень на 1,5 млрд грн через протиправне використання операторами газорозподільних мереж державного майна на безоплатній основі.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго та листі міністерства на адресу Генпрокуратури, який є в розпорядженні ЕП.

Департамент внутрішнього аудиту оцінив стан виконання Постанови Кабміну № 95 "Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових" і виявив порушення з боку працівників Міненерго.

Так, було встановлено, що оператори ГРМ з травня 2017 року до грудня 2020 року використовували державне майно на безоплатній основі, внаслідок чого держава недоотримала 1,55 млрд грн.

З листа Міненерго на адресу Генеральної прокуратури, який є в розпорядженні ЕП, також стали відомі деякі подробиці оцінки.

По-перше, зміст примірного договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових, затвердженого Постановою № 95, який пропонувався для підписання операторам ГРМ, був змінений підписаними "Протоколами розбіжностей".

"При цьому зміст "Протоколів розбіжностей" не відповідає меті договірних відносин відповідно до примірного договору (затвердженого Постановою №95. – ЕП)", – зазначається в листі.

Як зазначається в документі, саме тут були закладені передумови для штучного ухилення від оплати коштів за експлуатацію державного майна.

Зміст Протоколів розбіжностей передбачає оплату за експлуатацію газорозподільних систем та їх складових, за умови включення цих витрат до структури тарифу, який затверджується НКРЕКП.

Натомість, примірний договір, затверджений Постановою №95, не передбачає таких умов.

По-друге, згадані "Протоколи розбіжностей" підписав Олександр Лісніченко, на той момент директор Департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля, який діяв на підставі довіреності тодішнього міністра Ігоря Насалика.

Наразі Олександр Лісніченко є виконуючим обов'язки голови правління АТ "Магістральні газопроводи України"

Економічна правда