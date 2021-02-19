Рада встановила пільгові ставки ввізного мита на низку товарів

Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт №4410, який вносить зміни до розділу ХІ Митного тарифу щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Підготовлений Мінфіном законопроект уніфікує ставки ввізного мита на товари легкої промисловості для прискорення митного оформлення таких товарів та сприяння розвитку легкої промисловості.

Така уніфікація передбачає встановлення однакових пільгових ставок ввізного мита на однорідні товари легкої промисловості шляхом зниження (по 255 підкатегоріях) або підвищення (по 25 підкатегоріях) діючих ставок. Запропонована уніфікація не перевищує зв’язаних ставок у рамках зобов’язань, взятих Україною при вступі до СОТ", - заявив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Законопроект передбачає встановлення наступних пільгових ставок ввізного мита:

у розмірі 0 % на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50 - 53 групи УКТ ЗЕД), а також, за пропозицією Мінекономіки, на штучні волокна товарних позицій 5505, 5506 та 5507;

у розмірі від 1 до 8 % на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати.

"Також при підготовці проекту закону Мінфіном враховано пропозиції Мінекономіки щодо необхідності збереження діючих пільгових ставок в розмірі 5% на тканини змішані бавовняні (код 5211), оскільки дані види тканин виробляються в Україні - для захисту вітчизняного виробника", - йдеться у повідомленні.

Також пропонується підвищити повні ставки ввізного мита до 10 % на товари легкої промисловості по тих товарних підкатегоріях, де такі ставки менші 10% (105 товарних підкатегорій).

"Реалізація положень законопроекту сприятиме, з одного боку, стимулюванню розвитку легкої промисловості внаслідок зменшення ввізного мита на сировинні матеріали, а з іншого - прискоренню митного оформлення товарів легкої промисловості без здійснення лабораторних досліджень - через уніфікацію ставок на однорідні товари", - сказав Драганчук.

При цьому, положення законопроекту не поширюються на товари походженням з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю.

Доповнено.

Член Ради директорів Спілки українських підприємців, власник компанії Текстиль-Контакт" (український виробник тканин) Олександр Соколовський заявив, що закон "полегшить роботу імпортерів сировини і швейників, що закуповують тканини безпосередньо і дасть можливість виходу з тіні тим, кого десятиліттями заганяли в контрабанду".

"Ми повністю підтримуємо цей закон, тому що внутрішнє виробництво тканин в Україні поки - це крапля в морі. Швейна галузь набагато більш у нас в країні розвинена і швейникам потрібні ритмічні поставки сировини без тривалих затримок, пов'язаних з підтвердженням коду", - додав він.

Економічна правда