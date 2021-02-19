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"Укрпошта" перенесла з 23 лютого на березень випуск марок, присвячених армії

П'ятниця, 19 лютого 2021, 10:45
 

"Укрпошта" перенесла дату введення в обіг поштових марок "Збройні Сили України. Сухопутні війська" з 23 лютого на 14 березня.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Укрпошта планувала ввести в обіг марки "Збройні сили України. Сухопутні війська" 23.02.2021. Цю дату обрали як інфопривід для привернення уваги до марок, і як ознаку того, що ця сторінка історії давно в минулому і нам у сучасній Україні є, що протиставити агресору. Жодним чином не з метою вшанувати день радянської армії, а навпаки - української.

Однак така ініціатива була сприйнята українцями неоднозначно. Ми усвідомлюємо чутливість теми і дослухаємося до думки людей, тому приймаємо позицію Генерального Штабу ЗСУ перенести дату спецпогашення поштових марок "Збройні Сили України. Сухопутні війська" на 14 березня - День українського добровольця", - пояснили в компанії.

В "Укрпошті" додали, що завжди підтримують українську армію і тільки за часи російської окупації випустили більше 20 художніх марок патріотичної тематики.

"Завтра Укрпошта випускає марку "Орден Героїв Небесної Сотні" і ми сподіваємось, що дійсні патріоти України приділять таку ж увагу цьому випуску, як і випуску, присвяченому Збройним силам України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що "Укрпошта" вирішила 23 лютого запустити марку, присвячену українській армії, але в Міноборони висловили протест проти цього.

Економічна правда

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