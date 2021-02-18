Завод "Більшовик" можуть приватизувати у червні – Фонд держмайна

Касаційний госпсуд 18 лютого відхилив вимоги ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн" і залишив у дії рішення щодо повернення у власність держави 5 об’єктів АТ "Перший київський машинобудівний завод" (завод "Більшовик"). Приватизаційний аукціон АТ "ПКМЗ" може відбутися вже у червні цього року.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

"Рішення суду має велике значення для прозорої приватизації підприємства. Відновлення цілісності майнового комплексу АТ "ПКМЗ" гарантує залучення максимуму інвестицій до держбюджету на майбутньому аукціоні", - заявили у відомстві.

"Незаконне відчуження майна АТ "ПКМЗ" та його реалізація на торгах ДП "СЕТАМ" відбулося у жовтні 2019 році. Фонд держмайна одразу відсторонив директора підприємства та звернувся до суду для скасування торгів та повернення будівель заводу.

Минулого року Фонд домігся визнання торгів недійсними, 5 незаконно відчужених об’єктів мали повернутися до складу АТ "ПКМЗ". Скасування цього рішення вимагала ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн", яка незаконно заволоділа майном підприємства.

Проте Касаційний суд прийняв справедливе рішення на користь держави та поставив крапку у справі, усі вимоги зазначеної компанії були відхилені. Така позиція вищої інстанції стане основою для перемоги у 3 інших судових процесах щодо незаконно відчуженого майна "Більшовика", і тоді цілісність "Більшовика" буде остаточно відновлено", - підкреслили у Фонді.

Повідомляється, що прозорий аукціон АТ "ПКМЗ" може відбутися вже у червні цього року за умови розблокування великої приватизації Верховною Радою та затвердження умов приватизації "ПКМЗ" у Кабміні.

Наразі НАБУ здійснює процесуальне провадження у кримінальній справі за ознаками правопорушень посадових осіб АТ "ПКМЗ", ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн", ТОВ "ФК "Меридіан", службових осіб Драбівського районного ВДВС ГТУЮ у Черкаській області та ДП "Сетам" при відчуженні та реалізації майна АТ "ПКМЗ", у результаті чого державі, в особі Фонду держмайна, було завдано шкоду в особливо великому розмірі.

Економічна правда