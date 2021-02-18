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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

Четвер, 18 лютого 2021, 19:45
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,85 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,65 грн (на 18 лютого – 33,64 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 18 лютого на рівні 27,90 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,86 гривні.

17 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,81 - 27,83 гривні.

17 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,90 - 27,92 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 17 лютого на рівні 27,83 гривні.

16 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,81 - 27,83 гривні.

Економічна правда

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