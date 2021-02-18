Сайт СБУ не працює через потужну DDOS-атаку

Сайт СБУ працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього іде потужна DDOS-атака, вже не перший день.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Дехтяренка: "Очевидно, що вона пов’язана з останніми активними діями Служби щодо захисту національних інтересів і протидії Російській Федерації, яка веде гібридну війну проти України, зокрема, і в інформаційному просторі".

Деталі: Зазначається, фахівці СБУ працюють над тим, аби якнайшвидше налагодити безперебійну роботу сайту.

Наразі усю інформацію спецслужби публікують в соцмережах.

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