Шмигаль: Україна і міжнародні організації фіналізують меморандум щодо створення ринку капіталів

Україна та міжнародні партнери виходять на фінішну пряму в напрацюванні меморандуму щодо створення фінансового ринку капіталів в Україні.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час онлайн-наради, передає Урядовий портал.

Зазначається, що в нараді, окрім Шмигаля, взяли участь міністр юстиції Денис Малюська, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, головний виконавчий директор Horizon Capital та представниця Американської торговельної палати (ACC) Олена Кошарна, старший банкір ЄБРР Ірина Кравченко, директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі, представники НБУ та Кабміну.

Шмигаль нагадав, що під час минулої зустрічі була представлена дорожня карта розвитку ринку капіталу в Україні та була досягнута домовленість про напрацювання проекту Меморандуму.

"Меморандум має задовольнити всіх підписантів. Для мене важливий результат і коректний процес залучення партнерів. Документ має засвідчити наміри сторін, дати нам змогу почати працювати над дорожньою картою та рухатися вперед", - сказав прем'єр

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв додав, що текст Меморандуму узгоджений, залишається дискусія щодо одного питання.

За його словами, всі конструктивні пропозиції сторін були враховані, і Меморандум практично готовий до підписання.

Водночас директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі зауважив, що сторони досягли великого прогресу в розробленні концепції створення ринку капіталів, і USAID готовий працювати спільно, щоб перетворити її на реальність.

Він додав, що процес доопрацювання документу дасть можливість врахувати думку МВФ та інших міжнародних партнерів.

Нагадаємо:

На засіданні Кабміну 20 січня голова Нацкомісії з цінних паперів представив проєкт меморандуму щодо створення в Україні міжнародного фінансового центру - повний запуск планується восени 2023 року.

Економічна правда