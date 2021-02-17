Суд дозволив Укрзалізниці стягнути 35 мільйонів через завищені ціни на дизель

Верховний Суд залишив без змін рішення, яким Укрзалізниця отримала можливість стягнути 35 мільйонів гривень з компанії "Воленс Трейд" через купівлю дизпалива за завищеними цінами у 2015 році.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Верховний Суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позовні вимоги НАБУ та визнано недійсними додаткові угоди про підняття ціни на паливо для ТОВ "Вог Аеро Джет" (договір з ПАТ"Укрзалізниця") загалом на суму близько 35 млн грн", - зазначають у Бюро.

Під час розслідування щодо закупівлі палива "Укрзалізницею" за завищеними цінами, детективи НАБУ встановили факти, що п’ятьма додатковими угодами ТОВ "Вог Аеро Джет" (нині - "Воленс Трейд" - ЕП) безпідставно збільшило ціну на дизельного палива для "Укрзалізниці" на 7-10%.

Таке підвищення ціни постачальник пояснював нібито зростанням ринкової ціни на паливо. Водночас, як встановлено судами, підвищення ціни палива не відповідало реальній ситуації на ринку у той період.

У Бюро додали, що позов щодо визнання угод недійсними подали ще у 2016 році, однак, "внаслідок неповного дослідження судами усіх обставин справи, крапку у вказаній частині Верховний Суд зміг поставити лише зараз".

Економічна правда