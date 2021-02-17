Всі розділи
Укр / Рус
PROMOTED

Старт в TikTok. Завоюйте новий канал просування

Середа, 17 лютого 2021, 14:44
 

Серед його користувачів не тільки підлітки, а й платоспроможна аудиторія в широкому діапазоні від 20 і до 50 + років, які проводять у додатку в середньому 52 хвилини в день.

Тому TikTok - ідеальне місце для спілкування з будь-якою цільовою аудиторією, для створення контенту зі згадуванням бренда і залучення уваги потенційних клієнтів. Серед пісень, скетчів і танців є місце для серйозного, корисного контенту та, звичайно, для бізнес акаунтів. А це означає, що варто поспішати освоїти цю соцмережу раніше, ніж це зроблять ваші конкуренти. Як?

15 березня ми стартуємо новий онлайн-курс "Просування в TikTok", де будемо вчитися успішно просуватися та продавати в новій соцмережі. Дізнаємося, як використовувати весь потенціал відео формату для трансляції своїх повідомлень, навчимося стежити за популярними трендами і челенджами, підхоплювати і створювати свої. Побудуємо стратегію для розкрутки і зростання підписників вже за 6 тижнів навчання.

Для кого цей курс?

Курс створений для СММ-щиків, маркетологів, які хочуть завоювати новий канал, щоб розповісти аудиторії про себе і завоювати їхню довіру, що призведе до широкої впізнаваності бренду.

Що ви отримаєте після проходження курсу?

  • Впевненість в соцмережі TikTok і чітке розуміння чи потрібен канал.
  • Визначити цілі і завдання каналу TikTok.
  • Список ТОП-тем контенту для власного бізнесу.
  • Навички написання сценарію під кожен формат креативу.
  • Зняті відео-ролики для публікації в TikTok.
  • Навички роботи з відео, предпродакшн, продакшн, постпродакшн.
  • Продуктивні методи просування в мережі TikTok.
  • Навички роботи з рекламою в Україні.
  • Правила спілкування з аудиторією.
  • Сформований канал TikTok, який буде набирати поступово підписників.

Практичні домашні завдання, поради, свіжа теорія і особистий досвід наших лекторів допоможуть в реальному часі використовувати отримані на курсі знання, отримувати відповіді на виниклі в процесі питання. Навчимося робити якісний контент, гідний місця в рекомендаціях.

Кількість місць на курсі обмежена, поспішіть забронювати своє!

Встигніть придбати курс до 9 березня зі знижкою -20%!

Зареєструватися

Вам може бути цікаво: Тік Ток курс

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!