Посадовці філії УЗ розтратили понад 4,5 мільйона держкоштів – Нацполіція

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції викрили службових осіб "Укрзалізниці" на розтраті понад 4,5 млн грн державних коштів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що службові особи одного з структурних підрозділів Південно-Західної АТ "Укрзалізниця" "за відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі".

"Аби привласнити кошти, вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи.

Сума завданих збитків складає понад 4,5 мільйона гривень", - заявив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгеній Макаров.

Повідомляється, що відкрито кримінальне провадження за ч.5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" ККУ.

У відомстві додали, що провели 7 обшуків на території Києва, Київської та Чернігівської областей.

"За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у справі триває. За фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Економічна правда