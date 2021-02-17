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Україна погодила з Британією імпорт риби – Держпродспоживслужба

Середа, 17 лютого 2021, 11:10
 

Департамент навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії узгодив сертифікат для ввезення рибних продуктів до України.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

"Це означає, що Україна незабаром зможе імпортувати рибу та рибні продукти з Великої Британії", - йдеться у повідомлені.

За словами голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, узгодження міжнародних сертифікатів на експорт є двостороннім процесом.

"У свою чергу спеціалісти Держпродспоживслужби опрацьовують сертифікати для експорту української продукції до Великої Британії", - додали у відомстві.

"Після виходу Великої Британії з ЄС ми маємо наново погоджувати угоди та сертифікати для здійснення двосторонньої торгівлі.

Наша задача, щоб споживачі обох країн були у виграші, а бізнес побачив для себе ситуацію "він-він". Зараз ми працюємо в режимі 24/7 для того, щоб Україна та український бізнес отримали найкращі умови, а українські споживачі - доступ до якісних товарів із Великої Британії", - заявила Магалецька. 

Економічна правда

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імпорт експорт Держпродспоживслужба Україна Британія

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