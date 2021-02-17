Від 1000 доларів: Goldman Sachs запустив сервіс управління капіталом для масових інвесторів
Один із найбільших інвестбанків Goldman Sachs у вівторок, 16 лютого, запустив сервіс управління активами для масових інвесторів з капіталом від 1 тисячі доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що сервіс Marcus Invest буде автоматично інвестувати кошти клієнтів у біржові фонди на акції і облігації на основі моделей, які розробляють інвестстратеги банку.
"Goldman, яка традиційно обслуговує багатшу клієнтську базу, з капіталами більше 10 млн доларів, робить такий крок для розширення своїх можливостей за допомогою нових цифрових продуктів", - пише агентство.
Згідно з інформації на сайті Marcus Invest, річна комісія за обслуговування становитиме 0,35%, тоді як для заможних клієнтів комісії за консультації можуть перевищувати 1% від залишку на рахунку.
Економічна правда
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