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Від 1000 доларів: Goldman Sachs запустив сервіс управління капіталом для масових інвесторів

Середа, 17 лютого 2021, 10:20
 

Один із найбільших інвестбанків Goldman Sachs у вівторок, 16 лютого, запустив сервіс управління активами для масових інвесторів з капіталом від 1 тисячі доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що сервіс Marcus Invest буде автоматично інвестувати кошти клієнтів у біржові фонди на акції і облігації  на основі моделей, які розробляють інвестстратеги банку.

"Goldman, яка традиційно обслуговує багатшу клієнтську базу, з капіталами більше 10 млн доларів, робить такий крок для розширення своїх можливостей за допомогою нових цифрових продуктів", - пише агентство.

Згідно з інформації на сайті Marcus Invest, річна комісія за обслуговування становитиме 0,35%, тоді як для заможних клієнтів комісії за консультації можуть перевищувати 1% від залишку на рахунку.

Економічна правда

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Goldman Sachs інвестиції гроші фінанси

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