Фонд енергоефективності отримав заявок від ОСББ на модернізацію будинків на майже 3 мільярди

Фонд енергоефективності уже отримав 380 заявок від ОСББ на проведення енергоефективної модернізації багатоквартирних будинків за різними програмами на суму близько 2,78 млрд грн, з яких 1,94 млрд грн - це грантова частина.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час наради представників Мінрегіону, Фонду енергоефективності та донорських організацій, передає прес-служба відомства.

"Ми повинні зосередити свою діяльність на реалізації вже поданих проєктів.

До початку опалювального сезону 2021-2022 повинні бути завершені роботи з енергоефективності по більшості з них", - заявив міністр і закликав представників ОСББ та індивідуальних домогосподарств більш активно долучатися до програм з енергоефективності.

За його словами, з початком 2021 року чітко розмежовуються "теплі кредити" та програма Фонду "Енергодім".

Відтепер програма "теплих кредитів" поширюється виключно на підтримку індивідуальних домогосподарств, що створює ще більше умов для того, щоб громадяни долучалися до програми "Енергодім", пояснили в Мінрегіоні.

Економічна правда