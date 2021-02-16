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Злочини проти природи фіксуватимуть за допомогою супутникових знімків – Держкосмос

Вівторок, 16 лютого 2021, 16:05
 

Незаконні вирубки лісу, видобуток корисних копалин, стихійні сміттєзвалища, а також забудови узбережжя водойм будуть відслідковуватися за допомогою супутникової космічної зйомки.

Про це повідомляє прес-служба Державного космічного агентства у Facebook.

"Співпраця ДКА з Міндовкілля розширила спектр використання супутникових знімків в Україні. Це хороша перспектива розвинути ті сервіси, які вже давно працюють у передових країнах світу та приносять значний результат у вигляді мільярдів доларів, збережених шляхом протидії та попередженню злочинів в екологічній сфері.

Відтепер і в екологічній сфері рівень реагування на загрози відповідатиме світовим стандартам залученню супутникового ресурсу", - заявив в.о. голови ДКА Михайло Лев.

Повідомляється, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів працює над методиками використання знімків у діяльності інспекторів Міндовкілля, щоб забезпечити правомочність наданих супутникових даних у судах.

"Це буде наступним кроком імплементації інформації з космічного спостереження Землі для інтересів національної безпеки та економіки", - додали в Держкосмосі.

Економічна правда

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екологія космічна галузь Мінекології

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