Податкова і СБУ перекрили канал поставки продукції з ОРЛО

У Державній податковій службі заявили, що у співпраці із СБУ розкрили та заблокували масштабні поставки продукції на суму понад 300 мільйонів гривень з тимчасово окупованої Луганщини.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

"Транзит через територію РФ на українські промислові підприємства організувала група комерсантів.

За результатами проведених заходів встановлено, що ділки протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, до металургійних та машинобудівних підприємств України", - йдеться у повідомленні.

"Продукцію переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ на тимчасово окупованій території. У Росії здійснювалась підміна митних документів, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.

Отримані кошти організатори переводили у готівку через низку фіктивних комерційних структур. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої "ЛНР" і незаконних збройних формувань", - додали у відомстві.

Зазначається, що СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.

Повідомляється, що за результатами проведених правоохоронцями одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження підприємств, які брали участь у схемі, вилучили комп'ютерну техніку, бухгалтерську і фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему постачання товарів та пересилання коштів.

Також вилучили 2,5 мільйона гривень готівкою та контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 ККУ "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

Економічна правда