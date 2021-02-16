Приватбанк заявляє про рейдерське захоплення "Дому Брежнєва" у центрі Дніпра

Госпсуд Дніпропетровської області 8 лютого вчетверте заблокував проведення торгів на відкритому аукціоні ДП "СЕТАМ" щодо продажу офісного та адміністративного комплексу у центрі Дніпра (так званого "Доміка Брежнєва"), який належить Приватбанку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Рішення суду від 8 лютого у справі № 904/669/21 було отримане організаторами торгів, що зупиняє проведення аукціону за сучасним офісним приміщенням загальною площею понад 5,5 тис кв метрів, на який є чималий попит з боку потенційних власників. Привабанк подає апеляцію на таке рішення суду", - йдеться у повідомленні.

"Черговий позов про заборону проведення продажу та надання першочергового права купівлі орендарям будівлі, поданий благодійною організацією "Дніпропетровський обласний благодійний фонд "Люди, події, час", є фактично рейдерським захоплення власності Приватбанку.

Оскільки договір оренди приміщення закінчився ще у 2018 році та не був подовжений власником об’єкту - Приватбанком, перебування орендарів у приміщенні наразі є незаконним та порушує права власника на вільне володіння та розпорядження приміщенням", - стверджують у банку.

У банку наголошують, що є власником об'єкта нерухомості - офісного та адміністративного центру за адресою: м. Дніпро, узвіз. Крутогірний, 1 ще з 2004 року.

"При переході права власності частина комплексу - так званий "Домік Брежнєва" не мав статусу пам'ятки культури місцевого значення, в реєстрах національного та місцевого значення пам"яток культурної спадщини цей об’єкт не значиться.

Згідно з Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", наділення цього об’єкту статусом пам’ятки є протиправним та неможливим", - додали в Приватбанку.

Економічна правда