НБУ приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій

Нацбанк приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій (Global financial innovation network, GFIN) - це, зокрема, сприятиме реалізації завдань стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Також приєднання дасть можливість українському центробанку підвищити рівень проникнення інновацій до фінансового сектору.

Зазначається, що членство в мережі надасть Національному банку такі переваги:

залученість до обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн світу;

експертна допомога у побудові регуляторної "пісочниці" відповідно до кращих світових практик;

вивчення інноваційних рішень для повноцінного розуміння ймовірних ризиків, сучасних підходів та методології регулювання фінтех-ринку.

"Національний банк активно працює над створенням в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами. Її створення передбачає сталий розвиток інновацій, посилення конкуренції на фінансовому ринку, перехід до cashless economy, а також підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу", - зазначив директор Департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук.

Повідомляється, що основною місією Глобальної мережі фінансових інновацій є:

сприяння співпраці та обміну досвідом з питань інновацій між фінансовими регуляторами;

покращення співробітництва у сфері фінтеху між регуляторами і бізнесом.

"Ми сподіваємося на подальші успішні кроки у напрямі ефективного розвитку фінтеху завдяки участі у Глобальній мережі фінансових інновацій. Адже цей міжнародний інформаційний хаб регуляторів та центробанків опікується розвитком Finteh, RegTech, SupTech та іншими інноваціями, що підвищують захищеність, безпеку та доступність фінансових послуг, а також рівень комунікацій між регуляторами та гравцями цього ринку", - заявив начальник Управління європейської інтеграції та міжнародних програм НБУ Володимир Кучин.

Глобальна мережа фінансових інновацій (GFIN) офіційно заснована у січні 2019 року як об’єднання регуляторів фінансових ринків та приватних компаній, що працюють у сфері фінтех.

Це мережа з понад 60 організацій, метою яких є розвиток фінансових інновацій для підвищення рівня задоволення потреб споживачів.

Економічна правда