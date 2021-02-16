"Щоб снігопад не застав зненацька": "САМГАЗ" попіклувався про українців (фото)
Компанія почала виготовляти...лопати для прибирання снігу.
У зимовий час лопата для прибирання снігу обов'язково повинна бути в будинку або автомобілі, щоб снігопад не застав зненацька, - йдеться на офіційному сайті компанії.
У компанії запевняють, їхні лопати практичні й довговічні. Ківш виготовлений із легкого та стійкого до вологи матеріалу – алюмінію з наконечником із нержавіючої сталі.
Лопати з алюмінію легші, а широкий ківш допомагає за раз прибрати більшу територію.
Держак може бути алюмінієвий або дерев'яний. Бажано, щоб у держака була Т-подібна ручка, тоді користуватися нею буде значно зручніше.
Компанія "САМГАЗ" пропонує купити лопату алюмінієву для прибирання снігу з алюмінієвим або дерев'яним держаком, з Т-подібною ручкою або без неї.
Фото з сайту "САМГАЗ"
Ціни – доволі демократичні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua