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"Щоб снігопад не застав зненацька":  "САМГАЗ" попіклувався про українців (фото)

Вівторок, 16 лютого 2021, 09:10
Фото з сайту
Фото з сайту "САМГАЗ"

Компанія почала виготовляти...лопати для прибирання снігу.

У зимовий час лопата для прибирання снігу обов'язково повинна бути в будинку або автомобілі, щоб снігопад не застав зненацька, - йдеться на офіційному сайті компанії.

У компанії запевняють, їхні лопати практичні й довговічні. Ківш виготовлений із легкого та стійкого до вологи матеріалу – алюмінію з наконечником із нержавіючої сталі.

Лопати з алюмінію легші, а широкий ківш допомагає за раз прибрати більшу територію.

Держак може бути алюмінієвий або дерев'яний. Бажано, щоб у держака була Т-подібна ручка, тоді користуватися нею буде значно зручніше.

Компанія "САМГАЗ" пропонує купити лопату алюмінієву для прибирання снігу з алюмінієвим або  дерев'яним держаком, з Т-подібною ручкою або без неї.

Фото з сайту "САМГАЗ"

Ціни – доволі демократичні. 

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Економічна правда
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