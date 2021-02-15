Зеленський в ОАЕ запросив одного з найбільших портових операторів інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський у Дубаї провів зустріч з CEO одного з найбільших портових операторів світу - групи компаній DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом, запросивши компанію через концесії заходити на український ринок.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Зустріч відбулася на території Dubai Maritime City, де створений штучний півострів та перший у світі хаб, який поєднуватиме всі галузі морської промисловості та торгівлі й спрямований на розв'язання глобальних логістичних проблем морських вантажоперевезень і портового сполучення.

Під час зустрічі Володимир Зеленський нагадав, що в Україні були ухвалені закони, які мотивуватимуть іноземних інвесторів приходити в нашу країну. Зокрема, він розповів про концесію, завдяки якій у два українських порти вже зайшли іноземні інвестори, та про "інвестиційних нянь", що створюватимуть прямий контракт між інвестором та державою", - йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що йому дуже подобається ідея з будівництвом сучасної марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) та сучасного готелю в Одесі, а держава готова супроводжувати проєкт і діяти швидко в цьому напрямку.

"Тому ми сьогодні запрошуємо компанію DP World через такі концесії більше заходити на український ринок. У нас є ще чотири порти, у які може зайти компанія. Друге - побудувати марину разом з компанією, яка займається подібними проектами", - скзаав Зеленський.

"Ми знаємо, що річковий транспорт може бути найдешевшим у плані перевезень. Тому я хотів би, щоб ви також придивилися до майбутніх можливостей. Мені здається, це привабливий бізнес в Україні. І йдеться не тільки про туризм, а насамперед - про перевезення вантажів", - додав він.

Економічна правда