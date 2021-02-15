Держгеокадастр підписав меморандум із Міністерством довкілля ОАЕ
14 лютого було підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Держгеокадастром та Міністерством зміни клімату та довкілля Об’єднаних Арабських Еміратів.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Меморандум підписали у рамках візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до ОАЕ.
"Зазначений Меморандум спрямований на посилення співпраці та зміцнення відносин між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами і сприятиме покращенню економічного та соціального розвитку обох держав", - йдеться у повідомленні Держгеокадастру.
Відомства співпрацюватимуть щодо практик "використання і охорони сільськогосподарських земель, збереження відтворення та підвищення родючості ґрунтів, впровадження і вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою, моніторингу екологічного стану земель та ґрунтів внаслідок впливу зміни клімату і негативних процесів".
Меморандум набирає чинності з дня його підписання на п’ятирічний період з автоматичним продовженням кожні 5 років.
Економічна правда
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