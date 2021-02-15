Держгеокадастр підписав меморандум із Міністерством довкілля ОАЕ

14 лютого було підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Держгеокадастром та Міністерством зміни клімату та довкілля Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Меморандум підписали у рамках візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до ОАЕ.

"Зазначений Меморандум спрямований на посилення співпраці та зміцнення відносин між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами і сприятиме покращенню економічного та соціального розвитку обох держав", - йдеться у повідомленні Держгеокадастру.

Відомства співпрацюватимуть щодо практик "використання і охорони сільськогосподарських земель, збереження відтворення та підвищення родючості ґрунтів, впровадження і вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою, моніторингу екологічного стану земель та ґрунтів внаслідок впливу зміни клімату і негативних процесів".

Меморандум набирає чинності з дня його підписання на п’ятирічний період з автоматичним продовженням кожні 5 років.

Економічна правда