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Держгеокадастр підписав меморандум із Міністерством довкілля ОАЕ

Понеділок, 15 лютого 2021, 16:08
 

14 лютого було підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Держгеокадастром та Міністерством зміни клімату та довкілля Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Меморандум підписали у рамках візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до ОАЕ.

"Зазначений Меморандум спрямований на посилення співпраці та зміцнення відносин між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами і сприятиме покращенню економічного та соціального розвитку обох держав", - йдеться у повідомленні Держгеокадастру. 

Відомства співпрацюватимуть щодо практик "використання і охорони сільськогосподарських земель, збереження відтворення та підвищення родючості ґрунтів, впровадження і вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою, моніторингу екологічного стану земель та ґрунтів внаслідок впливу зміни клімату і негативних процесів".

Меморандум набирає чинності з дня його підписання на п’ятирічний період з автоматичним продовженням кожні 5 років.

Економічна правда

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Держгеокадастр ОАЕ
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