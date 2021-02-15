Газ: З якими запасами в ПСГ Україна може вийти з опалювального сезону

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прогнозує, що Україна вийде з опалювального сезону 2020/2021 року із запасами природного газу у підземних сховищах близько 17 млрд кубометрів.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, з опалювального сезону ми вийдемо із запасами близько 17 млрд куб м.", - зазначив Коболєв.

За даними АТ "Укртрансгаз", на 14 лютого 2021 року в ПСГ України є 19,61 млрд кубометрів газу, добовий відбір минулої доби становив 132,4 млн кубометрів.

Станом на 1 лютого в ПСГ було 21,04 млрд кубометрв газу.

Нагадаємо:

Станом на 1 листопада 2020 року запас природного газу у підземних газосховищах становив 28,1 млрд куб. м газу. Це на 30% перевищує показники минулого року.